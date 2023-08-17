ميسي ينافس على لقب أفضل لاعب في أوروبا

ينافس النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي على لقب أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي، رغم رحيله عن القارة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس القائمة النهائية والتي ضمت ميسي الذي انتقل من باريس سان جيرمان إلى إنتر ميامي، بجانب ثنائي مانشستر سيتي المكون من البلجيكي كيفين دي بروين والنرويجي إرلينج هالاند.

فاز ميسي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا مرتين

وفاز ميسي بجائزة أفضل لاعب في اوروبا مرتين منذ انطلاق الجائزة قبل 12 عاما، وفي المرتين تزامن حصوله على الجائزة مع فوز فريقه السابق برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا.

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين تزامنا مع قرعة دوري أبطال أوروبا في موناكو يوم 31 أغسطس الجاري.