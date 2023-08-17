المملكة تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين للاقتصاد الرقمي بالهند 

تشارك المملكة في اجتماعات مجموعة العمل الوزارية الخاصة بالاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين بالهند، عبر وفد يمثل منظومة الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء، برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحة.

ويتزامن ذلك مع تبوأ المملكة مراكز متقدمة مقارنة بدول المجموعة حيث تحتل المرتبة الثانية بين دول المجموعة في تخصيص الطيف الترددي، والمرتبة الثانية أيضاً في جاهزية البنية التحتية الرقمية ضمن تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات، والمركز الثاني بين دول المجموعة في مؤشر أسرع الاقتصادات الرقمية ضمن تقرير ديجتال رايزر للمركز الأوروربي للتنافسية الرقمية.

دعم نمو الاقتصاد الرقمي

تتضمن الزيارة إلى جمهورية الهند اجتماعات ولقاءات مع عدد من الدول وشركات القطاع الخاص؛ بهدف توسيع الشراكة وتعزيز التعاون لدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز مسيرة الابتكار في المملكة.

وتركز أولويات الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين هذا العام في مجموعة العمل الخاصة بالاقتصاد الرقمي على ثلاثة ملفات رئيسة تشمل البنية التحتية الرقمية العامة،والأمن في الاقتصاد الرقمي وتطوير وتنمية المهارات.

يشار إلى أن المملكة اليوم تعد عضواً فاعلًا في مجموعة العشرين من خلال المشاركة في تشكيل السياسات الرقمية وقيادة عدد من المبادرات للدفع بالجهود العالمية لسد الفجوة الرقمية العالمية.

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