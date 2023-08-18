ميسي يتطلع للقب تاريخي مع إنتر ميامي

يتطلع نجم كرة القدم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي إلى تتويج بدايته القوية والمثيرة مع فريقه الجديد انتر ميامي الأمريكي من خلال الفوز بلقب بطولة كأس الدوريات، والتي يسدل عليها الستار صباح الأحد بنهائي أمريكي خالص للمرة الأولى في تاريخ هذه المسابقة.

ويقود ميسي /36 عاما/ فريقه غدا في النهائي أمام ناشفيل الأمريكي بعدما شق كل من الفريقين طريقه بنجاح إلى المباراة النهائية ليضمنا المشاركة في النسخة التالية من بطولة كأس أبطال اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).

ويأمل كل من انتر ميامي وناشفيل إلى الفوز باللقب غدا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك من خلال نهائي النسخة الثالثة للبطولة، التي فاز بلقبها في النسختين الماضيتين كروز ازول المكسيكي في 2019 وليون المكسيكي في 2021.

والآن، ستكون البطولة على موعد مع بطل جديد، كما أنه النهائي الأمريكي الأول للبطولة، حيث كان نهائي النسخة الأولى مكسيكيا خالصا فيما خسر سياتل ساوندرز الأمريكي في نهائي النسخة الثانية.

ميسي على موعد مع لقب تاريخي رفقة إنتر ميامي

وتتجه معظم الأنظار في نهائي الغد صوب النجم الأرجنتيني الشهير ميسي، الذي لعب الدور الأبرز في بلوغ الفريق للمباراة النهائية وتزايد طموحاته في إحراز اللقب الأول في تاريخ النادي.

وانتقل ميسي إلى انتر ميامي في يوليو الماضي، وذلك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت ضربة البداية في مسيرة ميسي مع انتر ميامي من خلال مباراته أمام كروز ازول المكسيكي في أولى مبارياته بالنسخة الحالية من بطولة كأس الدوريات.

وخلال ست مباريات خاضها ميسي مع الفريق في البطولة، سجل نجم التانجو الأرجنتيني هدفا واحدا على الأقل في كل مباراة ليبلغ رصيده الإجمالي تسعة أهداف في المباريات الستة، تصدر من خلالها قائمة هدافي البطولة حتى الآن.

وبات ميسي على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز تاريخي جديد يضاف إلى سجل إنجازاته مع الفرق التي لعب لها، حيث يمكنه الفوز مع انتر ميامي باللقب الأول في تاريخ النادي الأمريكي من ناحية، واللقب الأول للكرة الأمريكية في بطولة كأس الدوريات، وتتويج بدايته الجيدة مع الفريق باللقب الأول له هو شخصيا مع الفريق.

كما يستطيع ميسي الحفاظ على صدارة قائمة هدافي هذه النسخة وتدعيم رصيده من الأهداف فيها حال هز الشباك في مباراة الغد.

ويحظى اللقب بأهمية إضافية أيضا كون المباراة النهائية للبطولة تأتي قبل استئناف فريق انتر ميامي لمسيرته في الدوري الأمريكي هذا الموسم خلال الأسبوع المقبل، علما بأن الفريق يحتل المركز الأخير في المسابقة، ويتطلع إلى ميسي وإمكانيته لتحسين وضعه خلال الفترة المقبلة.

وإلى جانب المباراة النهائية لكأس الدوريات غدا، يلتقي فيلادلفيا يونيون الأمريكي مع مونتيري المكسيكي غدا في مباراة تحديد المركز الثالث، والتي تحسم أيضا بطاقة التأهل الثالثة من كأس الدوريات إلى بطولة كأس أبطال الكونكاكاف.