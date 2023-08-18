أنشيلوتي: الأندية السعودية لها كل الحق في الإنفاق بشرط

علَّق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على الصفقات التي تبرمها الأندية السعودية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقامت أندية الدوري السعودي بتعاقدات ضخمة خلال العام الحالي، وكانت البداية من خلال تعاقد النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير الماضي، قبل أن ينتقل الفرنسي كريم بنزيما إلى الاتحاد والبرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الهلال هذا الصيف.

وقال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة عن ذهاب النجوم إلى الدوري السعودي: لقد استثمرت السعودية الكثير من الأموال لتحسين الدوري المحلي".

وأضاف: "للأندية السعودية الحق في ذلك، طالما يتحركون في إطار اللوائح وقواعد اللعب المالي النظيف والتي لا تسمح بأن تتجاوز المصروفات حاجز الإيرادات".

من جانبه، كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول، عن رأيه في صفقات الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقد الاتحاد مع لاعب الوسط البرازيلي فابينيو، فيما انضم جوردن هندرسون إلى صفوف نادي الاتفاق.

وتحدث كلوب عبر قناة “سبورت 1” الألمانية قائلا: "عندما جلس هندرسون وفابينيو بعد ذلك في مكتبي وتحدثا معي بشأن الانتقال إلى السعودية أدركت أننا لا نملك أي فيها فرصة لمنع حدوث هذا الأمر".

وأنهى قائلا: "الظروف المالية في الدوري السعودي استثنائية للغاية، أود أن أقول إنه لا توجد حدود تقريبا، أي ناد يمكنه التوقيع مع كريستيانو رونالدو".