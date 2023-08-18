كلوب يعلن استمرار محمد صلاح في ليفربول

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، موقفه من انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي.

وكانت تقارير صحفية كشف أن الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي يرغب في ضم محمد صلاح هذا الصيف.

وارتبط اسم صلاح أكثر بالانتقال للاتحاد بعد خروجه غاضبا عقب استبداله في مباراة تشيلسي التي انتهت 1-1 بالدوري الإنجليزي.

وقال كلوب مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة تعليقا على موقف الراحلين عن ليفربول: "من جانبنا، لن يحدث شيء على الإطلاق".

وبذلك يكون قد أغلق كلوب الباب أمام إمكانية رحيل صلاح خلال الصيف الحالي على الأقل.

وأضاف كلوب: "فترة الانتقالات الصيفية لا تزال مفتوحة، ونحن منفتحين على ضم لاعبين، حال كانت الظروف مواتية".

وعن طبيعة علاقته مع صلاح وواقعة غضبه، أوضح كلوب: "كان ذلك قبل أسبوع، هو كان لديه أسبوع تدريب رائع".

وأنهى مدرب ليفربول قائلا: "آمل أن يتمكن من تحقيق ما يريده في مباراة بورنموث، إلى جانب ذلك، لا شيء آخر أقوله. لم يحدث شيء آخر منذ ذلك الحين".

يذكر أن ليفربول سيلعب أمام بورنموث مساء السبت على ملعب أنفيلد معقل الريدز في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.