بدء إجراءات نزع ملكية “القصر الحديدي” في الطائف

وافقت هيئة التراث السعودية، اليوم الجمعة، على البدء في إجراءات نزع ملكية القصر الحديدي في #لطائف لمشروع المسابقة المعمارية للقصور ذات الأهمية التاريخية والمعمارية.

القصر الذي يزيد عمره على 100 عام شيده وزير المالية الأسبق محمد سرور الصبان في حي قروى ويتميز بأسلوبه المعماري الفريد.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، الدكتور جاسر الحربش، البدء في إجراءات نزع ملكية القصر الحديدي "الصبان" في محافظة الطائف، وفقًا للمنطقة المحددة بالمخطط الخاص بمشروع المسابقة المعمارية للقصور ذات الأهمية التاريخية والمعمارية في محافظة الطائف لعام 2023.

ونص القرار على تشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وتسمية الممثلين في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا من صدور هذا القرار.

دعوة أصحاب هذه العقارات لتقديم مستندات تملُّكهم لها

ودعا القرار أصحاب هذه العقارات التي تقرر نزع ملكيتها لمشروع نزع ملكية القصر الحديدي لتقديم مستندات تملُّكهم لها، كما يجوز لهم التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.