“كدانة” تبحث متطلبات البنية التحتية استعداداً لموسم الحج المقبل

بحثت شركة كدانة للتنمية والتطوير، المسؤولة عن تنمية وتطوير منطقة المشاعر المقدسة، الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لموسم الحج المقبل 1445هـ، عبر ورشة عمل جمعت خلالها الشركات من مقدمي خدمات حجاج الداخل، وحجاج الخارج، وذلك تحت مظلة واحدة بمشاركة وزارة الحج والعمرة.

تحديات مرحلة التشغيل

وناقشت ورشة العمل مرحلة التجهيز والاستعداد للموسم المقبل، والبدء الفعلي بتحديد متطلبات البنية التحتية والخدمات الأساسية لموسم حج 1445هـ، وتحديات مرحلة التشغيل في الموسم السابق، وجمع الملاحظات والمقترحات على البنية التحتية والخدمات الأساسية لمعالجتها، والدروس المستفادة من تحديات موسم حج 1444هـ.

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