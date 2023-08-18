جوستافو كويلار يدخل نادي المائة في دوري روشن

دخل جوستافو كويلار، لاعب الهلال السابق والشباب الحالي، نادي المائة مباراة في دوري روشن للمحترفين، بعد مشاركته في مباراة فريقه ضد الوحدة مساء اليوم الجمعة.

وشارك النجم الكولومبي ضمن التشكيل الأساسي في مباراة الوحدة ضمن الجولة الثانية لحساب الموسم الجاري من دوري روشن.

100 مباراة لكويلار في دوري روشن

وهذه هي المباراة رقم 100 لكويلار، الذي انتقل من الهلال إلى الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتقل كويلار إلى الهلال عام 2019 قادمًا من فلامنجو البرازيلي.

وخاض كويلار، صاحب الـ30 عامًا، مباراته الثانية فقط مع الشباب، مقابل 98 مباراة مع الهلال.

وخلال مبارياته المائة، لم يتمكن كويلار من تسجيل أي هدف في المسابقة.

ولعب مبارياته بواقع 26 مباراة موسم 2019-2020، و25 مباراة موسم 2020-2021، و23 مباراة موسم 2021-2022، و24 مباراة موسم 2022-2023، إضافة إلى مباراتين في الموسم الجاري.