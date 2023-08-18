التعاون يلحق بالنصر الخسارة الثانية في دوري روشن

تعرض النصر لخسارة ثانية على يد ضيفه التعاون بنتيجة 0-2 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأول بارك" ضمن الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين.

وجاءت خسارة النصر اليوم بعد أن انهزم الفريق الأصفر على يد الاتفاق بنتيجة 1-2 يوم الإثنين الماضي في مباراة الجولة الافتتاحية.

وبقي النصر بلا رصيد من النقاط بعد أول مباراتين من الموسم، في مفاجأة من العيار الثقيل، بعد التعاقدات القوية التي أبرمها هذا الصيف.

في المقابل، حصد التعاون نقطته الرابعة، بعد أن كان تعادل مع الفتح في الجولة الافتتاحية.

ثنائية التعاون تُسقط النصر

وسجل الكاميروني ليندر تاوامبا هدف التعاون الأول في الدقيقة 20 من ضربة رأسية متقنة مستغلًا كرة عرضية من ركلة ركنية.

وأضاف أحمد صالح باحسين الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن الشوط الثاني.

وسيطر النصر على معظم أوقات المباراة، وأهدر لاعبوه سيلًا من الفرص التهديفية أمام المرمى، حيث واجه "العالمي" سوء حظ حال دون الخروج حتى بنقطة التعادل.

وسجل السنغالي ساديو ماني هدفًا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن الشوط الثاني، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وشهدت المباراة عودة كريستيانو رونالدو، الذي غاب عن مباراة الاتفاق الماضية في افتتاح الموسم بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الهلال بنهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية).

لكن النجم البرتغالي لم يتمكن من إنقاذ فريقه من هزيمة ثانية على التوالي.