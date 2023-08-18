كين يقود بايرن ميونيخ للفوز على بريمن في افتتاحية الدوري الألماني

قاد هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ الجديد، فريقه لتحقيق فوز كبير على فيردر بريمن بأربعة أهداف دون رد مساء الجمعة في المباراة الافتتاحية للدوري الألماني (بوندسليجا).

وأنهى بايرن ميونيخ الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه ليروي ساني في الدقيقة الرابعة، عندما مرر هاري كين كرة خلف مدافعي فيردر بريمن لينطلق بها ساني حتى دخل منطقة الجزاء وأصبح في مواجهة الحارس جيري بافلينكا ليسدد كرة أرضية إلى داخل المرمى.

وفي الشوط الثاني، سجل هاري كين، المنضم حديثا لبايرن، أول أهدافه مع الفريق في الدقيقة 74، إذ اسلتم تمريرة من ألفونسو ديفيز على حدود منطقة الجزاء ليصبح في مواجهة بافلينكا قبل أن يسدد كرة أرضية عانقت الشباك.

وسجل ساني الهدف الثاني له والثالث لبايرن في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، حيث مرر إيريك ماكسيم تشوبو موتينج كرة بينية إلى توماس مولر داخل منطقة الجزاء ليمررها إلى ساني الذي وضعها بسهولة إلى داخل المرمى.

وعزز ماتيس تيل تفوق بايرن ميونيخ بهدف رابع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، عندما لعبت الكرة إلى اللاعب الشاب داخل منطقة جزاء بريمن من الناحية اليسرى ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

وبدأ بايرن ميونيخ الموسم بأفضل طريقة، وهو يدافع عن اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي.