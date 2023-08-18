ماني بعد خسارة أول مباراتين: النصر بحاجة لترتيب أوضاعه

اعترف السنغالي ساديو ماني، نجم النصر، بأن على الفريق ترتيب أوضاعه بعد الخسارة في أول مباراتين بدوري روشن للمحترفين.

وخسر النصر أمام الاتفاق والتعاون في الجولتين الأولى والثانية من الموسم الجديد، ما يعني أن الفريق الأصفر لم يحصد أي نقطة حتى الآن.

وانهزم النصر على يد التعاون في الجولة الثانية مساء الجمعة بنتيجة 2-0.

وقال ماني، في تصريحات لقناة SSC التليفزيونية، عقب المباراة، "لم نستحق الفوز، ولم نكن جيدين في مباراة التعاون".

وأضاف "خسارة مباراتين على التوالي ومع بداية الموسم أمر غير مقبول، وعلينا العمل بجد وقوة من أجل الانتصار".

وأشار الدولي السنغالي إلى أن النصر بحاجة إلى ترتيب أوضاعه والظهور كما كان في البطولة العربية للأندية الأبطال (كأس الملك سلمان للأندية)، والتي حقق لقبها لأول مرة في تاريخه في وقت سابق من أغسطس الجاري.

واختتم ماني بقوله "علينا أن نرتاح ونستعيد قوتنا ونكون في كامل طاقتنا خلال المباريات المقبلة من أجل تحقيق الانتصارات".