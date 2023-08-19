“لا تأجيل لمحاكمة ترامب”.. قاضي نيويورك نفد صبره

رفضت محكمة أمريكية، السبت، تأجيل دعوى تشهير واغتصاب رفعتها كاتبة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وعبر قاضٍ فيدرالي في نيويورك عن نفاد صبره إزاء ما وصفه بـ "الجهود المتكررة التي يبذلها الرئيس السابق دونالد ترمب لتأجيل" دعوى تشهير ضده، للمرة الرابعة.

لا مبرر لتأجيل المحاكمات

وقال القاضي لويس كابلانإنه لا مبرر لتأجيل المحاكمات المدنية إلى العام 2026،واصفا المبررات التي تقدم بها محامو ترمب بالتافهة.

وفي عام 2019 اتهمت الكاتبة إي جين كارول، الرئيس السابق باغتصابها في غرفة ملابس فاخرة في مانهاتن في ربيع 1996، بحسب ما نقلت أسوشييتد برس.

ويتزامن تاريخ تلك الدعوى مع انطلاق موسم الانتخابات الرئاسية التي يسعى خلالها الرئيس الجمهوري السابق للعودة مرة جديدة إلى البيت الأبيض.

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