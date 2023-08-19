أمانة نجران تطرح 24 فرصة استثمارية

طرحت أمانة منطقة نجران، اليوم السبت، 24 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بمدينة نجران.

وتتضمن الفرص تشغيل وصيانة 16 حظيرة للأنعام بصهبان، وإنشاء وصيانة وتشغيل 3 مجمعات تجارية بمخطط الإسكان وطريق الملك سعود وحي أبا السعود، وتشغيل وصيانة 2 "فود ترك" بحديقتي الصفا والبستان، وترميم وصيانة وتشغيل "كشك" بطريق الملك سعود.

كما تتضمن إنشاء وتشغيل وصيانة مطعم ومقهى بمتنزه الأمير جلوي، وإنشاء وتشغيل وصيانة سيارتين لبيع وتأجير مستلزمات الرحلات بمتنزه الصفا.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس للاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".

اقرأ أيضا:

فرص استثمارية ومكاسب اقتصادية لمنتدى الأعمال السعودي التركي