زراعة أكثر من 4 ملايين شجرة ووردة في طرق وأحياء المنطقة الشرقية

زرعت أمانة المنطقة الشرقية، خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي، 4,141.806 وردة وشجرة، في مختلف طرق وشوارع وساحات وميادين المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضا| وزير الاتصالات: 99% تغطية السكان في المملكة بالبنية التحتية الرقمية

يأتي ذلك ضمن إطار جهود أمانة المنطقة الشرقية، لتحسين المشهد الحضري وتحقيق أهداف برنامج أنسنة المدن، وجودة الحياة، والاهتمام بالجانب البيئي، والشكل الحضاري للمنطقة.

عملت الأمانة على:

صيانة وتحسين 2,970,325 متراً مربعاً من المسطحات الخضراء في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.

تنويع الغطاء النباتي.

تعزيز الأثر الجمالي والإسهام باستدامة المدن من الناحية الاقتصادية والبيئية.

الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحسين المشهد الحضري.

تفعيل عده مبادرات ضمن الشراكة المجتمعية للتشجير مع عدد من الجهات.

غرس مفهوم المحافظة والاهتمام بالبيئة وتوعية المجتمع ورفع جودة الحياة.

تحقيق الأثر الإيجابي لتغيير وتحسين المناخ بالمدينة والتقليل من الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية، على الاستمرار في زيادة الغطاء النباتي وفق برامج تشجير لجميع الشوارع الرئيسية والفرعية وداخل الأحياء، ومتابعتها بالري والتسميد والترتيب وحمايتها من التلف والعبث، داعية جميع سكان وزوار المنطقة الشرقية إلى المحافظة على الأشجار والمسطحات الخضراء، وعدم العبث بها، وتفعيل دور الرقابة المجتمعية ليستفيد منها الجميع.