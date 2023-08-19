10 لاعبين من ليفربول يتخطون عقبة بورنموث

حوّل ليفربول تأخره بهدف أمام ضيفه بورنموث إلى فوز مثير 3 /1 اليوم السبت على ملعب "أنفيلد" في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، رغم النقص العددي.

وتقدم بورنموث بهدف مبكر بعد مضي 3 دقائق من بداية المباراة عن طريق أنطوان سيمنيو لكن الكولومبي لويس دياز أدرك التعادل لليفربول في الدقيقة 27.

وأضاف قائد المنتخب المصري محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 36 ثم سجل البرتغالي ديوجو جوتا الهدف الثالث في الدقيقة 62.

ولعب ليفربول بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 58 بعد طرد أليكسيس ماك اليستير.

ورفع ليفربول رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد بورنموث عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.

وفي مباريات أخرى، فاز برنتفورد على مضيفه فولهام 3 /صفر برايتون على مضيفه وولفرهامبتون 4 /1.