الهلال يقدم نيمار لجماهيره في حفل ضخم باستاد الملك فهد

قدم الهلال نجمه البرازيلي الجديد نيمار دا سيلفا لجماهير "الزعيم" في حفل ضخم نظمه باستاد الملك فهد الدولي مساء اليوم السبت.

وأعلن الهلال يوم الثلاثاء الماضي ضم نيمار قادمًا من باريس سان جيرمان بعقد لمدة موسمين، فيما وصل النجم البرازيلي إلى الرياض أمس الجمعة.

ونظم الهلال الحفل قبل انطلاق مباراة الفيحاء ضمن الجولة الثانية لحساب الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن للمحترفين).

كما ظهر في حفل تقديم نيمار، الثنائي البرازيلي مالكوم والحارس المغربي ياسين بونو، اللذين انضما مؤخرًا إلى صفوف "الزعيم" أيضًا.

ووجد نيمار استقبالًا حارًا من جماهير الهلال التي ملأت ستاد الملك فهد الدولي، فيما وجه البرازيلي رسالة حماسية للجماهير.

وقال نيمار، في حفل تقديمه، "سعيد بتواجدي مع جماهير الهلال اليوم في هذه الأجواء الحماسية، سأقدم المزيد لأجلكم".

وأضاف "أتمنى أن أحرز البطولات مستفيدًا من الجماهير الكبيرة".

وأكمل اللاعب البرازيلي "دعونا نستمتع بهذا الموسم والمواسم المقبلة ونحقق الألقاب بمساعدة الجماهير".