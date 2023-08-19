“المرور” يعلن جاهزيته لتنظيم حركة السير مع بداية العام الدراسي الجديد

أعلنت الإدارة العامة للمرور، جاهزيتها لتنفيذ الخطة المرورية المتزامنة مع عودة الطلاب والطالبات الجامعيين ومراحل التعليم العام، غداً الأحد، وذلك في كافة مناطق المملكة.

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الإدارة العامة للمرور، أوضحت أن ذلك يأتي لـ:

رفع مستوى السلامة المرورية.

تسهيل حركة السير على الطرق الرئيسة والميادين والتقاطعات في المدن والمحافظات وبالقرب من الجامعات والمدارس ومراكز التسوق.

نوّهت الإدارة العامة للمرور، إلى أنها مستمرة حتى نهاية العام الدراسي خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية، لتنظيم حركة قائدي المركبات والطلبة والطالبات ومنسوبي الجامعات والمدارس من كوادر إدارية وتعليمية.