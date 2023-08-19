توتنهام يلحق بمانشستر يونايتد أول هزيمة في الدوري الإنجليزي

فاز توتنهام هوتسبير على ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 2 - صفر خلال المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث فشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين.

وسجل توتنهام هدف التقدم عن طريق باب سار في الدقيقة 49 من زمن المباراة إثر تسديدة قوية من على حدود منطقة الست ياردات.

وأضاف الفريق اللندني الهدف الثاني في الدقيقة 83 من تسديدة قوية من بن ديفيز اصطدمت بليساندرو مارتينيز، مدافع مانشستر يونايتد، قبل أن تسكن الشباك.

وبهذه النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 4 نقاط في بعدما كان تعادل مع برينتفورد 2/2 في الجولة الأولى.

بينما تلقى مانشستر يونايتد أول هزيمة هذا الموسم، ليتوقف رصيده عند 3 نقاط، كان حصدها من الفوز على وولفرهامبتون في الجولة الافتتاحية.