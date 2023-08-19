الاتحاد يعود لصدارة دوري روشن بثنائية في الطائي

استعاد الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، بعدما هزم ضيفه الطائي بثنائية نظيفة ضمن الجولة الثانية من المسابقة مساء اليوم السبت.

وحقق الاتحاد حامل اللقب، فوزه الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول الترتيب متفوقًا بفارق الأهداف على الأهلي والاتفاق.

في المقابل، توقف رصيد الطائي عند 3 نقاط في المركز العاشر.

وسيطر الاتحاد على مجريات اللعب تمامًا في الشوط الأول لكنه عجز عن التسجيل بفضل تألق حارس الطائي فيكتور براجا، الذي أحبط كل محاولات كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله ونجولو كانتي وأحمد بامسعود.

وفي الشوط الثاني، تمكن الاتحاد من التقدم بهدف عن طريق حمد الله في الدقيقة 54 بعد ضربة ركنية نفذها إيجور كورنادو داخل منطقة الجزاء وقابلها المهاجم المغربي بتسديدة قوية في الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، أكد صالح العمري فوز الاتحاد بتسجيله الهدف الثاني بعد تمريرة من فابينيو تركها حمد الله لتذهب في طريق العمري المنفرد بالمرمى ليسدد الأخير دون عناء في الشباك.