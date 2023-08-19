الهلال يفقد أول نقطتين في دوري روشن بالتعادل مع الفيحاء

فقد الهلال أول نقطتين في الموسم الجديد من دوري روشن للمحترفين، بعدما تعادل بهدف لمثله مع الفيحاء على ستاد الملك فهد الدولي مساء اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

ورفع الهلال رصيده إلى 4 نقاط ليحتل في المركز الخامس، متفوقا بفارق الأهداف على الفيحاء صاحب المركز السادس بنفس الرصيد.

وألغى الحكم هدفا سجله ميشيل ديلجادو للهلال في الدقيقة العاشرة بداعي التسلل، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو (الفار).

وتقدم المهاجم الزامبي فاشيون ساكالا بهدف للفيحاء في الدقيقة 15 بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله جويكو سيمروت وسدد الكرة على يسار حارس الهلال.

لكن بعد 5 دقائق فقط رد عبد الله الحمدان بهدف التعادل للهلال من متابعة لتسديدة زميله ميشيل ديلجادو التي أبعدها الحارس فلاديمير ستويكوفيتش.

وفي الدقيقة 71 كاد روبن نيفيز يساهم في هدف الفوز للهلال عندما أرسل تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء وحاول حسين الشاويش مدافع الفيحاء تشتيت الكرة لكنها ارتطمت بالعارضة ومرت لخارج الملعب.

وتجدر الإشارة إلى أن الهلال نظم حفلًا ضخمًا في ستاد الملك فهد الدولي قبل انطلاق المباراة لتقديم البرازيلي نيمار دا سيلفا لجماهير.