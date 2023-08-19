مانشستر سيتي ينتزع فوزًا صعبًا على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

انتزع مانشستر سيتي فوزًا هو الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" على ضيفه نيوكاسل بنتيجة 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الجولة الثانية من المسابقة.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدف أحرزه جوليان ألفاريز في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، تسابق الفريقان على إهدار الفرص ليفشلا في تسجيل أي أهداف خلاله.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 6 نقاط بعدما كان فاز في الجولة الأولى على بيرنلي بثلاثية نظيفة.

في المقابل توقف رصيد نيوكاسل عند 3 نقاط، بعدما فاز في الجولة الأولى على أستون فيلا 5 / 1.

وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس السوبر الأوروبي يوم الأربعاء الماضي بعدما تغلب على أشبيلية الإسباني 5 / 4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1/1.