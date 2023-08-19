المجلس العسكري في النيجر يدعو الشعب للتأهب لـ”اعتداء محتمل”

هدد المجلس العسكري في النيجر بـ"الرد على أي اعتداء" ضد بلاده من قبل دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس".

وأذاع التلفزيون الرسمي، كلمة لرئيس المجلس العسكري، عبدالرحمن تشياني، وجه فيها نداءً لشعب النيجر بالتأهب لمواجهة أي عمل عسكري محتمل.

وقال رئيس المجلس إن "أي تدخل عسكري سيؤثر على كل دول المنطقة"، مضيفاً "تدخلات بعض الدول تنتهك سيادة بلدنا ويرفضها شعبنا".

وعلى صعيد عملية نقل السلطة في البلاد، قال "لا نسعى للسلطة لكن لن نقبل بإخضاع إرادة الشعب"، مشيرا إلى أن الشعب متحد أكثر من أي وقت مضى لمواجهة الإرهاب".

الفترة الانتقالية 3 سنوات

وتابع "الفترة الانتقالية لن تدوم أكثر من 3 سنوات".

وتطرق تشياني إلى العقوبات التي فرضتها إكواس بحق بلاده، قائلًا "لن نستسلم لعقوبات إيكواس"، مشيرا إلى أن عقوبات المجموعة الاقتصادية تتسبب في خسارة المواد الطبية على الحدود.

وأضاف"عقوبات إيكواس غير إنسانية وتستهدف تقسيم بلدنا وشعبنا"، مضيفاً "العقوبات تريد إخضاع إرادة بلدنا ولن نسمح بذلك".

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