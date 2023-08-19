سان جيرمان يتعادل مع تولوز بمشاركة مبابي وديمبلي

فشل باريس سان جيرمان في تحقيق انتصاره الأول في الدوري الفرنسي لهذا الموسم، مكتفيًا بالتعادل بنتيجة 1/1 أمام مضيفه تولوز خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الجولة الثانية من المسابقة.

وحصد سان جيرمان نقطته الثانية في الدوري هذا الموسم، حيث تعادل في مباراة الجولة الأولى أمام لوريان سلبيا.

في المقابل، حصد تولوز نقطته الرابعة، حيث كان قد فاز في مباراة الجولة الأولى على نانت 2 / 1.

وشهدت المباراة مشاركة كيليان مبابي لأول مرة هذا الموسم، وكذلك عثمان ديمبلي الوافد الجديد من برشلونة هذا الصيف.

وسجل كيليان مبابي هدف التقدم لسان جيرمان في الدقيقة 62 من ركلة جزاء بعدما دخل بديلًا في الشوط الثاني.

مبابي يفتتح سجل أهدافه في الموسم الجديد 😍 من سينافس نجم سان جيرمان على لقب هداف الدوري الفرنسي؟ 🤔 #باريس_سان_جيرمان #مبابي pic.twitter.com/kJ37gFUaS6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 19, 2023

لكن تولوز أدرك التعادل في الدقيقة 87 من ركلة جزاء أخرى نفذها المغربي زكرياء أبو خلال.