أخبار الرياضة

سان جيرمان يتعادل مع تولوز بمشاركة مبابي وديمبلي

20 أغسطس 2023 · < 1 minutes
كيليان مبابي
كيليان مبابي

فشل باريس سان جيرمان في تحقيق انتصاره الأول في الدوري الفرنسي لهذا الموسم، مكتفيًا بالتعادل بنتيجة 1/1 أمام مضيفه تولوز خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الجولة الثانية من المسابقة.

وحصد سان جيرمان نقطته الثانية في الدوري هذا الموسم، حيث تعادل في مباراة الجولة الأولى أمام لوريان سلبيا.

في المقابل، حصد تولوز نقطته الرابعة، حيث كان قد فاز في مباراة الجولة الأولى على نانت 2 / 1.

وشهدت المباراة مشاركة كيليان مبابي لأول مرة هذا الموسم، وكذلك عثمان ديمبلي الوافد الجديد من برشلونة هذا الصيف.

وسجل كيليان مبابي هدف التقدم لسان جيرمان في الدقيقة 62 من ركلة جزاء بعدما دخل بديلًا في الشوط الثاني.

لكن تولوز أدرك التعادل في الدقيقة 87 من ركلة جزاء أخرى نفذها المغربي زكرياء أبو خلال.