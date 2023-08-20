المرور يحذر: تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل غرامته تصل لـ 6 آلاف ريال

حذر المرور السعودي، اليوم الأحد، المركبات من تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل، مع بداية العام الدراسي الجديد.

حفاظًا على سلامة أبناءنا الطلبة يجب على قائدي المركبات عدم تجاوز حافلات النقل المدرسي على الطرق. ⁧#المرور_السعودي#العالم_ينتظرك pic.twitter.com/JsnPXfpiIn — المرور السعودي (@eMoroor) August 20, 2023

وأكد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن تجاوز المركبات لحافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل غرامته تبدأ من 3 آلاف وتصل 6 آلاف ريال.

انتظام الدراسة في المملكة

انتظم اليوم الأحد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، ونحو 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق ومحافظات المملكة في مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.

وبدأت وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني استعدادهما للعام الدراسي منذ وقت مبكر، بالتكامل مع إدارات التعليم وفق خطة إستراتيجية، لتهيئة المدارس وتحقيق البداية الجادة لعودة الطلاب والطالبات.

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