معاقبة جماهير دينامو زغرب بعد مقتل مشجع يوناني

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأحد منع جماهير دينامو زغرب الكرواتي من السفر مع الفريق لحضور مبارياته الخارجية في البطولات الأوروبية حتى نهاية الموسم على الأقل، في أعقاب وفاة مشجع يوناني.

وتورطت جماهير دينامو زغرب في اعمال عنف في أثينا قبل مواجهة أيك أثينا في تصفيات دوري أبطال أوروبا قبل أسبوعين، وتعرض مشجع يوناني للطعن حتى الموت.

ومُنعت جماهير دينامو زغرب من حضور أي مباراة خارج أرضهم خلال موسم 2023-2024 في أي مسابقة أوروبية بسبب أحداث الشغب.

وجرى تأجيل مباراة الذهاب عقب وفاة المشجع ، قبل إقامتها أمس السبت وانتهت بالتعادل 2 /2 ليصعد ايك إلى الدور الفاصل بتفوقه 4 /3 في مجموع المباراتين عقب فوزه في زغرب 2 /1 في وقت سابق من الأسبوع.

وسيتحول دينامو زغرب الآن للمشاركة في تصفيات الدوري الأوروبي.