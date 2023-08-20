القيادة تهنئ رئيسة المجر بذكرى اليوم الوطني لبلادها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة كاتالين نوفاك، رئيسة جمهورية المجر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية المجر الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

ولي العهد يهنئ رئيسة المجر

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للسيدة كاتالين نوفاك، رئيسة جمهورية المجر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية المجر الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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