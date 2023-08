حرائق الغابات في كندا تجبر عشرات الآلاف من السكان على إخلاء مناطقهم

أجبرت حرائق الغابات المندلعة في كندا عشرات الآلاف من السكان على الامتثال لأوامر الإخلاء في منطقة أوكاناغان فالي.

وأصدرت السلطات الكندية أوامر إخلاء لنحو 30 ألف شخص ووضعت 36 ألفًا آخرين في حال تأهب للاستعداد للهرب. وخيّم دخان كثيف على مدينة كيلونا البالغ عدد سكانها 150 ألف نسمة.

وقالت السلطات الكندية، إنه لا يزال 385 حريق غابات نشطاً في بريتيش كولومبيا، وأنه يجب اتّباع أوامر الإخلاء عند صدورها.

وتعاني كندا من صيف حار وحرائق غير مسبوقة وخسائر مروعة، حيث تعرضت البلاد لأكثر من 1000 حريق غابات.

The number of people under evacuation orders in British Columbia has increased from 4,500 to 15,000, with an additional 20,000 people on standby to evacuate, according to Emergency Management Minister Bowinn Ma.

