مذكرة تعاون بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وقّعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، بهدف إيجاد تعاون استراتيجي مشترك بين الطرفين للإسهام في تنمية رأس المال البشري بالقطاع الصناعي من خلال مبادرات وأدوات تقدم بالشراكة بين الجهتين، أبرزها:

التدريب على رأس العمل.

التدريب الإلكتروني.

دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع.

تمكين القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي عبر دعم تدريبهم ورفع مهاراتهم المهنية لتعزيز استدامتهم في سوق العمل ومواكبة تغيراته.

حضر التوقيع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم والمدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبد الله الجعويني، حيث تتضمن المذكرة التي وقعها مساعد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدر آل الشيخ، ونائب مدير صندوق تنمية الموارد البشرية فراس أبا الخيل:

دعم تدريب 2000 متدرب في منتج مهارات المرتبط بالتوظيف.

الإسهام في تدريب 1200 مستفيد من خلال برنامج التدريب على رأس العمل (الخبرة العملية) والتدريب التعاوني.

تفعيل مبادرات برنامج التوجيه والإرشاد المهني وخدمات بوابة سُبل في الكليات والمعاهد والمدارس التابعة للهيئة.

تعزيز المحتوى المعرفي في منصة دروب وتوفير الدورات التدريبية المتخصصة في القطاع الصناعي.

وأكد الطرفان أهمية عقد اللقاءات الوظيفية الدورية من أجل تعزيز التوطين في مهن القطاع الصناعي، والعمل مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع على تطوير برامج وخدمات تحقق جذب لتعزيز وتنمية الكوادر الوطنية البشرية الوطنية في القطاع الصناعي وتمكينه والتنسيق المشترك بين الطرفين لإطلاق برامج ومبادرات مشتركة لدعم بناء المهارات للباحثين عن عمل بالقطاع من خلال برامج تمكين وتدريب تنعكس إيجابًا على توطين واستدامة العاملين في القطاع الصناعي.