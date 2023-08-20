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وزير العدل يطلق منصة “ناجز” لتعزيز جودة الخدمات وتطور الحكومة الرقمية

20 أغسطس 2023 · < 1 minutes
وزير العدل يطلق منصة ناجز لتعزيز تطور الحكومة الرقمية
وزير العدل يطلق منصة ناجز لتعزيز تطور الحكومة الرقمية

أطلق وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الأحد، منصة "ناجز" التي تضم 4 بوابات "للأفراد، والأعمال، والمحامين، والجهات الحكومية"، وتعد نقلة نوعية تعزز من جودة الخدمات وتطور الحكومة الرقمية، بما يُيسر على المستفيدين.

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وزير العدل يطلق منصة ناجز لتعزيز تطور الحكومة الرقمية
وزير العدل يطلق منصة ناجز لتعزيز تطور الحكومة الرقمية

وقال الصمعاني، إن "التحول الرقمي الذي شهدته الوزارة خلال السنوات السبع الماضية كان نموذجًا نفخر به، وتوج بالعديد من الإنجازات، وبإطلاق منصة ناجز فإننا نبدأ مرحلة جديدة من التطوير للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ورفع نسبة رضا المستفيدين".

وزير العدل يطلق منصة ناجز لتعزيز تطور الحكومة الرقمية
وزير العدل يطلق منصة ناجز لتعزيز تطور الحكومة الرقمية

وتنقسم المنصة الجديدة بحسب الفئات إلى 4 بوابات، ويتم الدخول إلى كل بوابة بحسب المستفيد، حيث تتجاوز الخدمات المتاحة عبر منصة ناجز 160 خدمة تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.

يذكر أن منصة ناجز najiz.sa تغني المستفيدين عن 65 مليون زيارة للمرافق العدلية سنويًا.