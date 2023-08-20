أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نوره بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود

أدّى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم الأحد، صلاة الميت على الأميرة نوره بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

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أدّى الصلاة مع أمير الرياض، الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، والأمير بندر بن سعد بن خالد، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، والأمير سلمان بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف نائب وزير الدفاع، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان.

كما أدى الصلاة، إخوان الفقيدة الأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، وعدد من الأمراء وجمع من المواطنين.