زيلينسكي: توصلنا لاتفاق مع هوالندا لنقل 42 طائرة “إف – 16” إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، أنه توصل إلى اتفاق مع رئيس وزراء هولندا لنقل 42 طائرة من طراز إف-16 إلى كييف.

وقال زيلينسكي عبر تويتر، إن هذه الطائرات سيتم استخدامها في التصدي للقوات الروسية، مؤكداً أن الاتفاق يمثل خطوة جديدة لتعزيز الدرع الجوي لبلاده. وأضاف أن نقل الطائرات الاثنتين والأربعين "ليس سوى البداية".

جاء ذلك بعدما أبلغ رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الأحد، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن هولندا والدنمارك ستقدمان طائرات حربية من طراز إف-16 إلى أوكرانيا.

وقال روته، في اجتماع مع زيلينسكي في قاعدة جوية هولندية، إن الطائرات سيتم تسليمها بمجرد "استيفاء شروط" لم يحددها.

السماح بتسليم طائرات إف-16

جاء هذا الإعلان بعد دقائق من فحص روته وزيلينسكي لطائرتين رماديتين من طراز إف-16 كانتا متوقفتين في حظيرة طائرات بالقاعدة.

جاء العرض بعد يومين من قول هولندا والدنمارك إن الولايات المتحدة سمحت للدولتين بتسليم طائرات إف-16 أميركية الصنع إلى أوكرانيا.

ميدانيًا، أعلنت موسكو، في بيان اليوم الأحد، أنها قضت على أكثر من 900 جندي أوكراني، ودمرت 23 طائرة مسيرة، و3 دبابات، وصدت هجمات على محور زابوريجيا.

وأشار بيان عسكري لوزارة الدفاع الروسية، إلى صد هجمات لأوكرانيا على أكثر من محور، في مقاطعات خاركوف شرق أوكرانيا، ومحور كراسنو ليمان، ومحور خيرسون، ودونتيسك.

كما أشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى تدمير دبابتين في زابوريجيا وثالثة في دونيتسك، بالإضافة إلى العديد من المركبات القتالية وناقلات الجند ومدافع الهاوتزر والمدافع ذاتية الحركة.

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