بيدري وتوريس ينقذان برشلونة من فخ قادش

أنقذ الثنائي بيدري وفيران توريس، نجما برشلونة، الفريق الكتالوني من التعثر أمام ضيفه قادش، وقاداه لتحقيق فوز متأخر بنتيجة 2-0 مساء اليوم الأحد في المباراة التي أقيمت على ملعب "مونتجويك"، بدلا من ملعبه الأسطوري "كامب نو"، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة بذلك أول انتصار في الموسم الجاري من الدوري الإسباني، بعدما كان تعادل في الجولة الافتتاحية ضد خيتافي بدون أهداف.

وحصد البارسا، حامل لقب الدوري الإسباني، 3 نقاط ليرفع رصيده إلى النقطة الرابعة ويحتل المركز الرابع.

في المقابل، احتل قادش المركز الـ11 برصيد 3 نقاط، كان حصل عليها بعد الفوز على ديبورتيفو ألافيس في الجولة الأولى.

ولم يخض برشلونة مباراة اليوم على ملعب "كامب نو"، الذي يخضع لتجديدات في الموسم الجاري، كما غاب عنه مدربه تشافي هيرنانديز الذي شاهد المباراة من المدرجات بعد تعرضه للطرد في المواجهة الأولى بالدوري أمام خيتافي.

وانتظر برشلونة حتى الدقيقة 82 ليسجل له بيدري الهدف الأول، قبل أن يضيف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وسيحل الفريق الكتالوني ضيفا على فياريال يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة، بينما يلعب قادش مع ضيفه ألميريا قبل ذلك بيوم واحد.