أوباما يوجه رسالة لمنتخب سيدات إسبانيا بعد التتويج بكأس العالم

وجه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، رسالة تهنئة إلى منتخب إسبانيا للسيدات بفوزه بلقب بطولة كأس العالم 2023، التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا.

وكتب الرئيس الأمريكي الأسبق، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) اليوم الأحد، "تهانينا لإسبانيا على فوزها الأول بلقب مونديال السيدات".

وأضاف أوباما "سوف تعود الولايات المتحدة الأمريكية في المرة القادمة".

Congrats to Spain on their first @FIFAWWC victory! The U.S. will be back next time. https://t.co/lvR8Q6V4yB — Barack Obama (@BarackObama) August 20, 2023

منتخب إسبانيا كان حقق لقب كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نظيره إنجلترا بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية التي أقيمت في وقت سابق من اليوم بملعب أستراليا في مدينة سيدني.

وانضم المنتخب الإسباني إلى السجل الذهبي لمونديال السيدات، وأصبح خامس منتخب يتوج بلقب البطولة على مدار تاريخها.

وعادل المنتخب الإسباني إنجاز نظيره للرجال، والذي توج بلقب كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

وجاء تتويج المنتخب الإسباني باللقب العالمي اليوم في مشاركته الثالثة فقط بمونديال السيدات، علما بأن أفضل نتيجة سابقة له في البطولة كانت بلوغه دور الستة عشر في نسخة 2019 بفرنسا.

من جانبه، يعتبر المنتخب الأمريكي للسيدات هو حامل اللقب في نسختي 2015، و2019، كما أنه الأكثر تتويجًا بـ4 ألقاب، لكنه خرج من دور الـ16 في نسخة هذا العام.