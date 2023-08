أوباما يوجه رسالة لمنتخب سيدات إسبانيا بعد التتويج بكأس العالم

وجه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، رسالة تهنئة إلى منتخب إسبانيا للسيدات بفوزه بلقب بطولة كأس العالم 2023، التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا.

وكتب الرئيس الأمريكي الأسبق، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) اليوم الأحد، "تهانينا لإسبانيا على فوزها الأول بلقب مونديال السيدات".

وأضاف أوباما "سوف تعود الولايات المتحدة الأمريكية في المرة القادمة".

Congrats to Spain on their first @FIFAWWC victory! The U.S. will be back next time. https://t.co/lvR8Q6V4yB

— Barack Obama (@BarackObama) August 20, 2023