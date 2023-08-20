السلطات الإسبانية تتهم أطرافًا بالوقوف وراء حرائق غابات الكناري

اتهمت السلطات الأسبانية، أطرافًا، لم تسمها، بالوقوف وراء حرائق الغابات في جزر الكناري.

ونقلت تقارير إعلامية، عن تحقيقات للشرطة الإسبانية، الأحد، أن حرائق الغابات في جزر الكناري متعمدة.

وقال الرئيس الإقليمي لجزر الكناري فرناندو كلافيجو، في تصريحات له، إن "الشرطة فتحت ثلاثة خطوط للتحقيق، لكنها لم تذكر ما إذا كانت هناك أي اعتقالات".

وكان مركز تنسيق الطوارئ والأمن في جزر الكناري، أعلن السبت، أن "السلطات الإسبانية قد تضطر لإجلاء أكثر من 26 ألف شخص بسبب حرائق الغابات في جزيرة تينيريفي".

الحرائق على مساحات 12 ألف فدان

وأعلنت حكومة جزر الكناري، في وقت سابق، أن "حرائق الغابات في جزيرة تينيريفي امتدت على مسافة أكثر من 12 ألف فدان"، موضحة أن "الحريق ما زال خارج نطاق السيطرة"، بحسب قولها.

وقررت الحكومة نشر 17 طائرة في محاولة للسيطرة على الحرائق، بينما أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أنه سيزور الجزيرة، يوم غد الاثنين.

وخرجت حرائق الغابات التي اندلعت منذ أيام في جزر الكناري الإسبانية عن السيطرة، وفقًا لفيرناندو كلابيخو رئيس حكومة جزر الكناري الإسبانية.

وقال مسؤول خدمات الطوارئ في الجزيرة الإسبانية، إنه تم إجلاء الآلاف بعدما اندلعت النيران في حديقة وطنية جبلية أمس الأربعاء على مساحة 300 هكتار، وانتشرت بشكل كبير وبسرعة، وغطت سحب الدخان والرماد معظم أنحاء الجزيرة المشهورة.

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وأجلت السلطات سكان 5 قرى وقطعت الوصول إلى الغابة المحيطة ببركان جبل تيد.