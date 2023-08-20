“سانو” يؤكد أهمية التنسيق بين مجمع الفقه ورابطة العالم الإسلامي حول قضايا الأمة

التقى الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدكتور قطب مصطفى سانو، بمقر الأمانة العامة للمجمع بجدة، نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبد الرحمن الزيد.

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أكد الدكتور الزيد، حرص الرابطة على دعم وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق مع المجمع في جميع القضايا والموضوعات التي تهمّ المسلمين في أرجاء المعمورة، مثمنا جهود المجمع العظيمة التي يبذلها في مجال نشر منهج الوسطية وقيم الاعتدال والتعايش والتسامح.

من جانبه؛ أشاد الأمين العام للمجمع بالحضور المتميز للرابطة وإسهامها في مجال تصحيح الصورة النمطية المغلوطة عن قيم الإسلام الناصعة، وتعاليمه العظيمة، مشيرًا إلى وجود توافق بين الأهداف النبيلة بين المنظمة والرابطة من جهة وبين المجمع والرابطة من جهة أخرى.

وأشار إلى أهمية توثيق التعاون والتنسيق بين المجمع والرابطة حول العديد من القضايا التي تهم الأمة الإسلامية، خاصة في تنفيذ المناشط العلمية التي تتضمنها وثيقة مكة المكرمة، بدءا باعتمادها ضمن قرارات المجمع في الدورة المجمعية القادمة، داعياً إلى أهمية التنسيق بين المجمع والرابطة لتنظيم مشترك بين المجمعين لندوات علمية متخصصة حول النوازل والمستجدات.