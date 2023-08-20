استطلاع رأي: 62% من الجمهوريين يريدون أن يمثلهم ترامب بالانتخابات الأمريكية

كشفت نتائج استطلاع للرأي في الولايات المتحدة الأمريكية، أن 62% من الجمهوريين يريدون أن يمثلهم الرئيس السابق دونالد ترامب، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم مواجهته 4 مجموعات من التهم الجنائية.

الاستطلاع أجرته شبكة CBS بالشراكة مع مؤسسة YouGov، وأوضح أنه بالرغم من الصعوبات القانونية التي يواجهها ترامب، إلا أنه يتقدم على منافسيه عدة مرات في التصنيفات الشعبية بين الناخبين الجمهوريين، الذين سيحددون من سيمثل حزبهم خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وبيّن الاستطلاع أن أقرب منافس لترامب هو حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، بنسبة تأييد بلغت 16% فقط، بينما تشهد شعبية باقي المنافسين بمن فيهم مايك بينس انخفاضا كبيرا.

وأجري الاستطلاع في الفترة ما بين 16 - 18 أغسطس الجاري بمشاركة 2061 من الأمريكيين.