رسميًا.. رحيل مدرب أخضر الناشئين تحت 17 عامًا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، رحيل عبدالوهاب الحربي، مدرب منتخب الناشئين تحت 17 عامًا.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا في ساعة متأخرة من مساء الأحد، قال فيه إن "رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل يقدم شكره وتقديره للمدرب عبدالوهاب الحربي بعد انتهاء فترة عمله مدربًا للمنتخب الوطني تحت 17 عامًا".

وحسب البيان، أشاد المسحل بالفترة التي قضاها الحربي مدربًا لأخضر الناشئين، مثمنًا ما بذله من جهود خلال تلك الفترة.

كما أشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد بما تحقق للمنتخب الوطني تحت 17 عامًا من إنجازات أثناء فترة تولي المدرب وفريق عمله مهام العمل، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في محطته المهنية المقبلة.

وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيانه إلى أنه سيتم الإعلان عن مدرب المنتخب الوطني للناشئين خلال الفترة المقبلة.

وينتظر منتخب الناشئين منافسات التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2025، والتي ستقام في أكتوبر 2024، يسبقها عدد من المعسكرات الإعدادية.