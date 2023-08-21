تدشين 4 مشروعات تعليمية جديدة بالباحة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، تدشين 4 مشروعات تعليمية جديدة مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1445هـ، حيث تستقبل 2130 طالبًا وطالبة، بتكلفة 37 مليون ريال، لضمان جودة الأداء التعليمي في ظل الجهود التطويرية لوزارة التعليم.

اقرأ أيضًا.. الأمن العام: إرشاد الطلاب یعزز السلامة المروریة أثناء تنقلاتھم

وشملت المشروعات التعليمية الجديدة مبنى مدرسة الشيماء بنت الحارث ببني فروة لخدمة قرابة 800 طالب وطالبة، وبتكلفة 13.388.909 ريالات، ومبنى مدرسة رقية بنت محمد صل الله عليه وسلم بوراخ لخدمة نحو 350 طالباً وطالبة بتكلفة 9.812.506 ريالات، ومشروع مبنى مدرسة ابتدائية رغدان لخدمة قرابة 360 طالباً وطالبة بتكلفة 5.321.259 ريالاً، ومشروع مبنى مدرسة جفن واللحيان لخدمة نحو 620 طالبًا وطالبة بتكلفة 8.479.394 ريالاً.