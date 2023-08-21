الاحتلال الإسرائيلي يهدم 4 منازل فلسطينية غرب أريحا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، 4 منازل فلسطينية أحدها قيد الإنشاء بمزاعم عدم الترخيض، وأخطرت بهدم 4 آخرين في قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال رفقة 15 آلية و4 جرافات قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية، وهدمت المنازل التي تعود ملكيتها إلى مواطنين فلسطينيين من مدينة القدس.

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تتعرض قرية الديوك التحتا إلى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ضمن سياسة التهجير القسري الهادفة إلى إفراغ المنطقة من أهلها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني.