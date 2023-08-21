ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع نقص المعروض العالمي

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الاثنين، مع قلة المعروض العالمي بفعل خفض الصادرات من المملكة وروسيا.

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وبحلول الساعة 09:31 صباحًا بتوقيت جرينتش، صعدت أسعار خام برنت 75 سنتاً إلى 85.55 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 80 سنتاً إلى 82.05 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود أكتوبر الأكثر نشاطاً 73 سنتاً إلى 81.39 دولار للبرميل.

وتسحب الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، مستويات قياسية من المخزونات جمعتها في وقت سابق هذا العام إذ تقلص المصافي الصينية المشتريات بعد تخفيضات في الإمدادات طبقتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومنهم روسيا أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+. ودفع هذا أسعار النفط إلى تجاوز 80 دولاراً للبرميل.

وفي يوليو تموز، انخفضت الشحنات السعودية إلى الصين 31 بالمئة مقارنة بيونيو، فيما ظلت روسيا بخامها الذي يباع بأسعار أقل، أكبر مورد للصين وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.