ميتا تخطط لإطلاق نسخة ويب من منصة “ثريدز “قريبًا

تخطط شركة "Meta" لإطلاق نسخة ويب من منصة "Threads"، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن إطلاق نسخة الويب سيتم خلال وقت قريب.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادرها قولهم إن خطط الإطلاق ليست نهائية وقد تتغير.

وكان مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، قد صرّح في وقتٍ سابق من الشهر الجاري بأن الشركة تعمل على إتاحة نسخة الويب من ثردز إضافةً إلى تحسين خاصية البحث داخل المنصة.

ووعد زوكربيرج آنذاك بتوفرها خلال أسابيع قليلة.

ومن ناحيته، أكد آدم موسيري، رئيس إنستقرام، في منشور له الأسبوع الماضي، إن ميتا تختبر إصداراً أولياً من نسخة الويب لثريدز.

وشدد موسيري على أن نسخة الويب ما زالت "تحتاج إلى بعض العمل" قبل الإطلاق الواسع لها.

وكانت شركة “Meta” قد أطلقت ثردز مطلع شهر يوليو الماضي كمنصة مشتقة من "Instagram" لمنافسة منصة “x”.