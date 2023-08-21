مشهد مؤثر لأنثى باندا تحتضن صغيرها بعد العلاج (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، مقطع فيديو لأنثى باندا تحتضن صغيرها في القفص بعد خضوعه لفترة علاج قصيرة.

ويظهر في الفيديو صغير الباندا وهو في حضن أمه، الواضح عليها ملامح السعادة بعودته في مشهد مؤثر للغاية.

Baby panda and mom panda's affectionate reaction after treatment. 💓pic.twitter.com/2Ef7jKaLyI — Figen (@TheFigen_) August 20, 2023

وتعتبر دببة الباندا من الحيوانات الذكية التي تتعلّم بسرعة، لكنها كسولة لا تتحرك كثيراً وحركتها بطيئة.

وتُعدّ الباندا العملاقة من الثدييات التي تتميّز بجسمها الضخم، ووجهها الدائري، وفروها ذي اللونين الأبيض والأسود، وتعتبر من الثدييات النادرة في العالم.

وتعيش الباندا في غابات الخيزران الموجودة في جبال وسط الصين، لذلك يُطلق عليها اسم "دب الخيزران".

وتُعرف الباندا بالصينية باسم (Daxiongmao)؛ أي "القط الكبير"، فيما الاسم العلمي له هو (Ailuropoda melanoleuca) والذي يعني الحيوان الأبيض والأسود ذي الأقدام الشبيهة بأقدام القطط.