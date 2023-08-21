الأيسلندي ريتشاردسون مدربًا لأخضر اليد

نجح مركز التدريب السعودي الأولمبي في التعاقد مع المدرب الأيسلندي إرلينغور بيرجير ريتشاردسون لتولي الإشراف الفني على المنتخب السعودي الأول لكرة اليد وبرنامج كرة اليد في مركز التدريب السعودي الأولمبي.

ويمتد عقد المدرب الأيسلندي مع مركز التدريب السعودي الأولمبي لمدة عام واحد.

ويمتلك ريتشاردسون البالغ من العمر 50 عامًا سيرة ذاتية مميزة في عالم كرة اليد، حيث حقق الدوري الأيسلندي مرتين متتالتين مع فريق كوبافوغور في موسم 2011 - 2012م، ثم مع فريق آي بي في الموسم الذي يليه 2013 - 2014م.

كما حقق كأس السوبر جلوب مع فريق فوكس برلين مرتين متتالتين عاما 2015م و 2016م، وتأهل مع منتخب هولندا لأول مرة للبطولة الأوروبية عام 2022م محققاً فيها المركز العاشر، وكسب معهم بطاقة التأهل لبطولة العالم 2023م وذلك في آخر محطاته التدريبية.

وسبق وأن تولى ريتشاردسون منصب المدير الرياضي لنادي آي بي في لمدة 4 سنوات خلال الفترة من 2018 - 2021م.

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وأوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر أن التعاقد مع ريتشاردسون يأتي تأكيداً للدعم الذي يحظى به الاتحاد من مركز التدريب السعودي الأولمبي.

وأشار النمر إلى أن المنتخب السعودي تنتظره العديد من المشاركات وأهمها التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024م وكذلك البطولة الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم 2025م.