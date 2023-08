مانشستر يونايتد ينافس الأهلي وبايرن ميونيخ على ضم فيراتي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، الاثنين، عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي، نجم وسط باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة " ليكيب " الفرنسية، فإن مانشستر يونايتد يدرس ضم فيراتي، الذي بات خارج مشروع باريس سان جيرمان.

وأضاف الصحيفة أن مان يونايتد سيواجه منافسة من الأهلي السعودي وبايرن ميونيخ الألماني على ضم فيراتي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان يريد أكثر من 50 مليون يورو نظير التخلي عن النجم الإيطالي.

ومن ناحيته، كشف الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا في تغريدة على حسابه في إكس"، الأحد، أن باريس سان جيرمان يريد الحصول على مبلغ 60 مليون يورو، من أجل قبول رحيل لاعبه إلى الأهلي.

Marco #Verratti has agreed personal terms with #AlAhli for a contract until 2026 (€40M/year). Saudi’s Club are in talks to try to reach an agreement with #PSG, which ask 60M at least to sell the midfielder. #transfers 🇸🇦

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 20, 2023