منصة “إكس” تواجه مشكلة في عرض الصور والروابط المنشورة قبل 2014

تواجه منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مشكلة في عرض المنشورات القديمة التي تعرض صوراً أو أي روابط خارجية، بحسب موقع "ذا فيرج".

وأوضح الموقع الذي يختص بالأخبار التقنية، أنه ليس من الواضح متى بدأت المشكلة.

وأشار الموقع إلى أنه يبدو أن المشكلة في المنشورات ما قبل ديسمبر من عام 2014، وأن مقاطع الفيديو يبدو أنها لم تتأثر بهذه المشكلة.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، أشار مُغرّد عبر منصة "إكس" واسمه توم كوتس، ويوتيوبر برازيلي يُدعى دانيلو تاكاجي، إلى الخلل الذي ظهر في المنصة.

وأشار كوتس إلى واحدة من أشهر الصور على منصة "تويتر"، وهي "السيلفي" التي نشرتها مقدِّمة حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2014 إيلين ديجينيرز، وهي محاطة بمشاهير مثل برادلي كوبر، وجنيفر لورانس، وغيرهما، والتي جرى التقاطها أثناء بث الحفل.

وسرعان ما أصبحت الصورة "الأكثر إعادة تغريد على الإطلاق"، مع أكثر من 2 مليون مشاركة على المنصة وقتها.

وعلى الرغم من أن كوتس قد أشار إلى إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" في منشور يوضح المشكلة، فإن ماسك أو ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية للمنصة، لم يردّا على المشكلة.

وذكر موقع "ذا فيرج" أن المشكلة في صورة الأوسكار 2014 جرى إصلاحها، أمس الأحد فقط.

وأوضح الموقع التقني أنه على الرغم من أن هناك تكهنات بأن هذا الخطأ قد يكون مقصودًا من ماسك لخفض التكاليف، فإن حقيقة أن الوسائط الفعلية المنشورة لم يجرِ حذفها، تشير إلى وجود خطأ، وهو ضمن الأخطاء الكثيرة التي نشأت منذ الاستحواذ، العام الماضي، والتسريح الجماعي للعمال في المنصة.