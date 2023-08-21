السفير الهندي لدى المملكة: نتطلع لمزيد من التعاون مع اتحاد الغرف السعودية

أكد سفير جمهورية الهند لدى المملكة، الدكتور سهيل إعجاز خان، أن سفارة بلاده تتطلع إلى مزيد من التعاون والمشاركة مع مجلس اتحاد الغرف السعودية، وتأمل أن تتسع دائرة العمل التجاري المتبادل لرجال الأعمال في القطاع الخاص بين البلدين، وتستمر عمليات التحديث والتطوير مع الغرف واللجان التجارية.

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وأشار خلال لقائه أمين الغرفة التجارية في القصيم محمد الحنايا، بمقر الغرفة في مدينة بريدة اليوم الاثنين، إلى أن حجم التعامل البيني والشراكة بين الهند والمملكة، وفرص الاستثمار الواعدة والمتجددة؛ تعكس عمق العلاقة بين البلدين، وتؤكد محورية الطموح وتوافق الرؤى في العديد من الموضوعات، على الصعيد الدولي.

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