أكثر من 5 ملايين ريال إجمالي مبيعات المزاد الدولي لمزارع وإنتاج الصقور

يواصل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في مَلهم شمال مدينة الرياض، في تحقيق أرقام مميزة في الليلة السابعة له.

وبلغ إجمالي المبيعات حتى الليلة السابع للمزاد أمس الثلاثاء أكثر من خمسة ملايين ريال، مقابل بيع أكثر من 350 صقرًا.

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ويقدم نادي الصقور السعودي نخبة الصقور في منصة المزاد وتتم المنافسة عليها بكل شفافية وسط بث مباشر عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث وحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، ويعلن النادي عن الصقور المعروضة قبيل إقامة كل ليلة مزاد.

المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

ويستقبل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور زواره يومياً حتى يوم الجمعة المقبل، بدءاً من الساعة الرابعة عصراً حتى الحادية عشرة مساءً يوميًا.

ويمثل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور سوقاً موثوقة وآمنة للصقارين ومنتجي الصقور،تسهم في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها،كما أنها داعم ثقافي واقتصادي، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي