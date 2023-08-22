أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

أطلق المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء تنبيهًا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج على مدينة جيزان، ومحافظات فرسان، والدرب، وبيش، وأحد المسارحة، الطوال، وأبو عريش، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والدائر بني مالك، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والعارضة، ومركز الفطيحة.

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وأوضح المركز الوطني للأرصاد في تنبيهه أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ11 مساءً.

وتوقع المركز في تقريره اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك و نجران.