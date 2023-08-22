الأرصاد: رياح مثيرة للغبار على أجزاء من تبوك ونجران

كشف المركز الوطني للأرصاد أبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الثلاثاء على المملكة، لمدة 24 ساعة.

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وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء، تشهد فرصة لهطول الأمطار الرعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: (جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة).

كما أشار المركز إلى أن الحالة العامة تشهد رياحًا سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي تبوك ونجران.

وأضاف أن درجة الحرارة العظمى اليوم 47 درجة بالصمان وحفر الباطن ورفحاء، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية، وأعلى رطوبة بنسبة 95%.