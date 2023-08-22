دي بول يرفض عرض الأهلي رغم إغرائه براتب ضخم

رفض الدولي الأرجنتيني رودريجو دي بول، نجم خط وسط فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الانتقال إلى صفوف الأهلي هذا الصيف.

وكان الأهلي قدم عرضا رسميا لإدارة أتلتيكو مدريد من أجل ضم رودريجو دي بول مقابل 32 مليون يورو، حسبما كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو.

وحسبما كشف الصحفي الأرجنتيني جاستون أيدول، فإن دي بول رفض العرض المقدم من الأهلي للانتقال إلى صفوف الفريق، لأنه يرغب في الاستمرار مع أتلتيكو واللعب بأوروبا.

من جانبه، أوضحت شبكة "ريليفو" الإسبانية أن دي بول أجرى محادثة مع دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد وليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، وكان من المهم للغاية بالنسبة له رفض العرض السعودي والبقاء مع الروخي بلانكوس.

وأضافت أن صاحب الـ29 عاما رفض عرض الأهلي رغم إغرائه براتب يقترب من 15 مليون يورو، وهو مبلغ يتجاوز بكثير راتبه الحالي مع أتلتيكو مدريد.

واستهدف الأهلي ضم دي بول بعد فشله في ضم لاعب نابولي بيوتر زيلينسكي، في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة "ماركا" أن أتلتيكو رفض العرض، وأن مبلغ من 80 إلى 90 مليون يورو قد يجعلهم يغيرون موقفهم بشأن التفريط في خدماته.